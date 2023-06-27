В Госдуме предложили отменить НДФЛ для лиц с доходом ниже 30 тыс. рублей
Депутаты Госдумы от ЛДПР собираются внести сегодня на рассмотрение палаты законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей, чей заработок меньше 30 тысяч рублей в месяц.
Эта мера позволит им сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни, считают авторы проекта.
Так, авторы инициативы планируют доработать закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации» и внести поправки, согласно которым лица с доходом ниже 30 тыс. рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ.
Депутаты выразили мнение, что сумма в 30 тыс. рублей — оптимальный порог для отмены НДФЛ, так как она почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда, поэтому предлагаемая мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан», пишет ТАСС. В ЛДПР убеждены, что отмена НДФЛ для этой категории граждан позволит им увеличить семейный бюджет, а это, в свою очередь, поспособствует экономическому росту страны.
В случае принятия законопроекта Госдумой новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года.
На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении закон об НДФЛ со ставкой 13—15% для сотрудников, удаленно работающих на российские организации из-за границы. Документ — часть большого правительственного законопроекта о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.
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