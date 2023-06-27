В Госдуме предложили отменить НДФЛ для лиц с доходом ниже 30 тыс. рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Депутаты Госдумы от ЛДПР собираются внести сегодня на рассмотрение палаты законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей, чей заработок меньше 30 тысяч рублей в месяц.



Эта мера позволит им сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни, считают авторы проекта.

Так, авторы инициативы планируют доработать закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации» и внести поправки, согласно которым лица с доходом ниже 30 тыс. рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Депутаты выразили мнение, что сумма в 30 тыс. рублей — оптимальный порог для отмены НДФЛ, так как она почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда, поэтому предлагаемая мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан», пишет ТАСС. В ЛДПР убеждены, что отмена НДФЛ для этой категории граждан позволит им увеличить семейный бюджет, а это, в свою очередь, поспособствует экономическому росту страны.

В случае принятия законопроекта Госдумой новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении закон об НДФЛ со ставкой 13—15% для сотрудников, удаленно работающих на российские организации из-за границы. Документ — часть большого правительственного законопроекта о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова