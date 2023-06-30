Противопаводковые мероприятия в двух районах Казани подешевели почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Проведение противопаводковых мероприятий на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани обойдется городскому бюджету в 524,5 тысячи рублей. Сумма оказалась в 1,9 раза меньше начальной цены, объявленной властями.

Работы подрядчик обязуется выполнять по 15 октября 2023 года. Конкретное место для проведения мероприятий указывать будет администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани в электронной заявке.

Цель противопаводковых мероприятий — создание благоприятных условий проживания казанцев и предотвращение затопления и потопления земель. Они включают в себя вырезку порослей деревьев, очистку берегов и водной поверхности от мусора, сбор случайного мусора, корчевку пней, утилизацию порубочных остатков, а также транспортирование и размещение ТКО с территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города и так далее.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Работы проведут на реке Сухая, водоотводной канаве вблизи жилого массива Брикетный и на территории жилых массивов Авиастроительного района Казани.

Противопаводковыми мероприятиями займется казанский индивидуальный предприниматель Родион Лукьянов. Всего в тендере на право заключить контракт участвовало трое претендентов.

Напомним, в этом году благоустройство территорий Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, прилегающих к водным объектам, обойдется в 514,6 тысячи рублей. При этом сумма, которую готовились выделить из муниципального бюджета на работы, была в 2,5 раза больше — 1,3 млн рублей.



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Татьяна Демина