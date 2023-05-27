Благоустройство территорий у водомоемов двух районов Казани подешевело в 2,5 раза

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Благоустройство территорий Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, прилегающих к водным объектам, в 2023 году обойдется в 514,6 тысячи рублей. При этом сумма, которую готовились выделить из муниципального бюджета на работы, была в 2,5 раза больше — 1,3 млн рублей.



В списке 19 водных объектов. Из них десять находятся на территории Авиастроительного района Казани — озера Лесное и Большое Голубое, реки Казанка, Сухая и Солонка, а также водоемы по ул.Циолковского, 37, 51 и 53, по ул.Пятигорской, 68 и ул.Вересаева, 11. В Ново-Савиновском районе города надо благоустроить озера по ул.Голубятникова, 30, Малое и Большое Чуйково, Марьино, реку Казанка, а также водоемы по ул. Гаврилова, напротив домов №54 и №56 по ул. Адоратского, между улицами Маршала Чуйкова, Академика Лаврентьева, Фатыха Амирхана и Адоратского, а также между улицами Мусина, Чуйкова и проспектом Ямашева.



Работами, как выяснило «Реальное время», займется казанский индивидуальный предприниматель Родион Лукьянов. Конкуренцию ему в ходе тендера составляли еще три заявителя, предложившие за свои услуги 521,1 тысячи рублей, 873,2 тысячи рублей и 1,3 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

ИП как подрядчик администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани займется очисткой берегов и водной поверхности от мусора, сбором случайного мусора, выкашиванием газонов моторной косилкой, вырезкой порослей тополя и ивы, санитарной обрезкой сухих ветвей на дереве. В его обязанности также входит погрузка дров, древесных отходов, порубочных остатков, перевозка грузов на расстояние до 15 км и утилизация порубочных остатков.

Напомним, в Советском районе Казани на благоустройство территорий, прилегающих к водным объектам, готовы направить 1,1 млн рублей. В списке 16 водоемов и рек, в том числе Казанка.



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Татьяна Демина