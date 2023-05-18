В Татарстане в апреле вырос средний размер микрозайма

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В апреле 2023 года средний размер «займа до зарплаты» в Татарстане составил 8 958 рублей. По сравнению с мартом он вырос на 2,8%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По среднему размеру микрозайма Татарстан по итогам апреля занял 14-е место среди 30 российских регионов-лидеров по объемам выданных «займов до зарплаты». В топ-10 вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ростовская область, Ставропольский край, Тюменская область, Краснодарский край, Новосибирская и Воронежская области.

На 11-й строчке Белгородская область, на 12-й — Волгоградская область, на 13-й — Приморский край. Топ-30 замыкает Пермский край, где в апреле средний размер микрозайма составил 7 855 рублей, увеличившись по сравнению с мартом на 1,7%.

В целом по России, по данным 3 тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, сведения от которых поступают в НБКИ, в апреле средний размер микрозайма составил 8,98 тысячи рублей. Это на 2,1% больше, чем в предыдущем месяце.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— После роста в декабре в последующие три месяца средний чек микрозайма упал ниже уровня начала прошлого года. В апреле падение среднего размера «займа до зарплаты» прекратилось, однако достичь уровня 9 тысяч рублей он пока не смог, — прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, в феврале 2023 года средний размер микрозайма в Татарстане составлял 8 585 рублей. По этому показателю республика заняла 10-е место в рейтинге российских регионов-лидеров по объемам выданных «займов до зарплаты».



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Татьяна Демина