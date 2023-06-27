В Татарстане обсудили меры по снижению детского травматизма на дорогах — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Проблему детского травматизма на дорогах сегодня обсудили на круглом столе в Управлении Госавтоинспекции МВД по Татарстану в Казани. В частности, его участники предложили внимательно подойти к вопросу детских кресел, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Если мы эту проблему будем выносить в народ, то я считаю, что и взрослые, и дети будут понимать актуальность этой проблемы. Конечно же, снижение детского травматизма — это самая главная задача для всех нас, — рассказал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Также было предложено развивать на дорогах цифровые технологии. Например, речь шла о системе фиксации нарушений. Для этого хотят использовать беспилотники.

Кроме того, сегодня ученикам начальных классов в интерактивной форме рассказали о правилах дорожного движения и объяснили, как правильно оказывать первую помощь.

Отметим, что за январь — май 2023 года произошло 159 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Дети погибли в четырех авариях.

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Айрат Назипов