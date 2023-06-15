В Татарстане выросло количество ДТП с участием детей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане за январь — май 2023 года произошло 159 дорожно-транспортных происшествий с участием детей — на 14 больше, чем за пять месяцев прошлого года. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов.

В авариях на татарстанских дорогах за январь-май 2023 года погибли четыре ребенка. Травмы различной степени тяжести получили 172 несовершеннолетних, что на 18 пострадавших больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Двоих детей мы потеряли на трассе. Были оба ребенка пассажирами, которые от лобового столкновения скончались, — рассказал Рустем Гарипов.

Еще один погибший ребенок перебегал дорогу в неположенном месте — он умер в больнице. Летальный случай также зарегистрирован в Альметьевском районе Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Всего за январь — май 2023 года на дорогах Татарстана зарегистрировали 1 196 ДТП — на 34 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли 85 человек. Травмы различной степени тяжести получили 1 458 граждан.



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Татьяна Демина