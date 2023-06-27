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Под Казанью легковушка залетела на отбойник

18:43, 27.06.2023
Под Казанью легковушка залетела на отбойник
Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Вблизи села Усады под Казанью в ДТП попала Daewoo Nexia. Как стало известно «Реальному времени», легковушка залетела на отбойник.

У машины сгорела вся левая часть. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности ДТП и информация о пострадавших уточняется.

По состоянию на 18:42 на месте наблюдается небольшой затор. В целом, дорога в сторону аэропорта свободна.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из сервиса «Яндекс.Карты»

Неделю назад в Нурлатском районе Татарстана 44-летний водитель автомобиля Lada скрылся после ДТП с пострадавшими, но был задержан спустя полчаса сотрудниками ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, предполагаемый виновник ДТП не выбрал безопасную скорость, вылетел в кювет и опрокинулся. В результате 3 пассажира автомобиля 1967, 1975 и 1989 годов рождения получили травмы различной степени тяжести.

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Айрат Назипов, Артем Гафаров
Происшествия Татарстан

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