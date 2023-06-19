В Татарстане задержали водителя Lada — он устроил ДТП с тремя пострадавшими и пытался скрыться

Фото: предоставлено realnoevremya.ru МВД по Татарстану

В Нурлатском районе Татарстана 44-водитель автомобиля Lada скрылся после ДТП с пострадавшими, но был задержан спустя полчаса сотрудниками ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, предполагаемый виновник ДТП не выбрал безопасную скорость, вылетел в кювет и опрокинулся. В результате 3 пассажира автомобиля 1967, 1975 и 1989 годов рождения получили травмы различной степени тяжести.

Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Выяснилось, что он уже лишен права управления за нетрезвое вождение. На него могут возбудить уголовное дело.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru МВД по Татарстану

Всего за первые пять месяцев 2023 года на дорогах Татарстана произошло 1 196 ДТП — на 34 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли 85 человек. Травмы различной степени тяжести получили 1 458 граждан.



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Айрат Назипов