Госдума установила антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для цифровых платформ — маркетплейсов и агрегаторов — ввели антимонопольные ограничения, чтобы пресечь злоупотребления доминирующим положением со стороны их владельцев, такой закон приняла Госдума.



Документ входит в «пятый антимонопольный пакет», который касается совершенствования антимонопольного регулирования цифровых рынков. Изменения должны позволить выявлять антирыночные действия и картельные соглашения крупных маркетплейсов и агрегаторов.

Закон определяет критерии отнесения крупных цифровых платформ к доминирующим субъектам и вводит понятие «сетевой эффект» — это свойство товарного рынка, при котором потребительская ценность цифровой платформы изменяется в зависимости от изменения количества продавцов и покупателей, совершающих через нее сделки, сообщает «РИА Новости.

Закон вводит я владельцев цифровых платформ запрет на злоупотребление доминирующим положением. Это коснется владельцев, чей сетевой эффект дает возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров на рынке и затруднять доступ на него, доля совершенных сделок через которые на определенном товарном рынке составляет более 35%, а выручка превышает 2 миллиарда рублей в год.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что сейчас нет необходимости во введении регулирования в секторе маркетплейсов, участники рынка смогли найти компромисс. По его словам, государство может воспользоваться правами и возможностями регулятора, но пока это преждевременно.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко