Минпромторг России передумал регулировать работу маркетплейсов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сейчас нет необходимости во введении регулирования в секторе маркетплейсов, участники рынка смогли найти компромисс, сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.



— Мы говорили о том, что регулирование может быть введено, если между двумя сторонами — теми, кто поставляет свою продукцию на маркетплейсы и реализует ее там, и самими маркетплейсами — не будет найден баланс, — приводит его слова «Интерфакс».

По его словам, государство может воспользоваться правами и возможностями регулятора, но пока это преждевременно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минпромторг сообщал о разработке стандартов взаимодействия маркетплейсов с поставщиками в конце 2021 года. Тогда было принято решение о саморегулировании маркетплейсов с помощью этих стандартов. Однако в 2023 году СМИ сообщали, что к этой идее могут вернуться из-за жалоб. Евтухов отметил, что нельзя исключать возможности возврата к этому вопросу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко