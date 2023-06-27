«Рубин» расторг контракт с защитником Артемом Поповым

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Казанский «Рубин» расторг контракт с защитником Артемом Поповым, сообщили в пресс-службе клуба.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Артем Попов пришел в «Рубин» летом 2022 года, сыграл 18 матчей, в которых сделал три голевые передачи.

В тренерский штаб «Рубина» вошел 43-летний немецкий специалист Бенджамин Дюрей. Об этом сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба. Он уже работал в команде Рашида Рахимова, который сейчас занимает пост главного тренера «Рубина». В 2019 году он был его ассистентом в ФК «Ахмат».

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Маргарита Головатенко