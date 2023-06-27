На Курбан-байрам в Татарстане ожидается до +28 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В день празднования Курбан-байрама, 28 июня, в Татарстане ожидается теплая погода без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +23... +28 градусов, сообщили в Гидрометцентре республики.

Завтра в Татарстане ожидается переменная облачность. Прогнозируется также юго-западный ветер порывами 4—9 м/с. Местами его порывы могут усиливаться до 12 м/с.

В ночь на 28 июня в республике ожидается от +7 до +12 градусов. В западных районах региона температуры воздуха будут достигать +15°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, день празднования Курбан-байрама в Татарстане объявлен выходным. Сегодня, 27 июня, рабочий день сокращен на один час.



В праздник во всех мечетях республики пройдут намазы. После их завершения в специально отведенных местах начнутся обряды жертвоприношения. Сколько стоит принести барашка в жертву в этом году и откуда везут животных для заклания — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина