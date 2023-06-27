В Татарстане будут судить тренера по футболу из-за травмирования мальчика на спортплощадке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

56-летний тренер по футболу Базарно-Матакской гимназии Алькеевского района Татарстана предстанет перед судом из-за травмирования 13-летнего мальчика на площадке, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Тренер с командой приехали на футбольный турнир в Молодежном центре «Волга». 27 марта, во время тихого часа, обвиняемый самовольно вывел детей на площадку, чтобы провести тренировку. Он установил на ней футбольные ворота для игры в мини-футбол, но должным образом не проконтролировал безопасность детей.

Два мальчика повисли на перекладине ворот, и они опрокинулись под их весом. Перекладина упала на голову 13-летнего мальчика, в результате чего был причинен тяжкий вред его здоровью.

Мужчина полностью признал свою причастность и принял меры по возмещению морального вреда потерпевшему. Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

В мае в Татарстане возбуждали уголовное дело по факту падения футбольных ворот на ребенка. 4 мая на территории школы в селе Дубъязы Высокогорского района в результате падения футбольных ворот получил травмы 11-летний мальчик.

В апреле в одном из сел Сармановского района Татарстана на девочку упал турник. Инцидент произошел на детской площадке.

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Маргарита Головатенко