В Татарстане возбудили уголовное дело после падения футбольных ворот на ребенка
В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту падения футбольных ворот на ребенка. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.
Уточняется, что 4 мая на территории школы в селе Дубьязы Высокогорского района в результате падения футбольных ворот получил травмы 11-летний мальчик.
Следствием установлено, что мальчик со сверстниками играл на территории учебного учреждения в футбол. После забитого мяча ребенок повис на перекладине ворот, которые в свою очередь упали на него.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
Напомним, в апреле в одном из сел Сармановского района Татарстана на девочку упал турник. Инцидент произошел на детской площадке.
Ребенка госпитализировали с переломом челюсти. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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