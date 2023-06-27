«Известия»: магазинам в российских жилых домах могут запретить продажу алкоголя

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России хотят запретить продажу алкогольной продукции в магазинах, кафе и ресторанах, находящихся в жилых многоквартирных домах. Реализация спиртного может быть разрешена только по решению собственников помещений в них, такой законопроект депутаты «Единой России» планируют внести в ближайшее время в Госдуму, сообщают «Известия».

— Действующее законодательство запрещает, к примеру, распивать алкоголь во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения <...> Однако запреты эти не выполняются, — напомнила один из разработчиков законопроекта член комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, одна из причин этого — большое количество мест продажи алкоголя, в том числе и в жилых домах. А вокруг них, в свою очередь, часто образуются стихийные зоны распития. Депутат добавила, что регулярно получает множество жалоб от жителей многоквартирных домов на рюмочные и другие точки продажи алкоголя.

Подтвердил это и член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, отметив, что депутаты постоянно получают жалобы от людей на употребление алкоголя прямо на улице — рядом с магазином, где он и был приобретен.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По словам первого заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, проблема полулегальной продажи алкоголя в «наливайках» актуальна для многих регионов. По его словам, «это бич большинства северных и южных городов России».

Однако бизнес от такой идеи «не в восторге». Так, например, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов считает, что из-за недобросовестности владельцев заведений, допускающих нарушения общественного порядка, не должны страдать все рестораны и их клиенты.

По его мнению, мера может навредить честному бизнесу и усугубить проблему нелегального оборота алкоголя:

— Более эффективным и справедливым решением было бы предоставление собраниям собственников права на введение запрета, когда это действительно необходимо, — полагает эксперт.

Глава «Общероссийской потребительской инициативы» Олег Павлов подчеркнул, что с точки зрения здоровья населения — инициатива положительная:

— Но, с другой стороны, ее реализация может оказать негативное влияние на бизнес, поскольку нередко алкогольная продукция составляет весомую часть ассортимента таких точек. В результате часть из них может обанкротиться и закрыться, — сказал Павлов.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать государственную сеть розничной торговли алкогольной продукцией. В обращении политолог отметил, что на протяжении последних лет в России произошло несколько чрезвычайных событий, связанных с массовой гибелью граждан в результате потребления контрафактного алкоголя. Он отметил, что в некоторых странах такие проблемы решают с помощью госмонополиста, у которого есть эксклюзивное право на торговлю спиртным.



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Илина Хакимова