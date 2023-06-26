Латвия прекратила выдачу всех видов виз россиянам

Латвия прекращает принимать заявления на выдачу россиянам виз всех типов. Об этом пишет RT со ссылкой на латвийский МИД.

— В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с 26 июня 2023 года в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом прекращается прием заявлений на все виды виз от граждан России, — говорится в заявлении властей.

В министерстве уточнили, что рассмотрят заявки, которые были поданы только до 26 июня.

В сентябре прошлого года Латвия, Эстония, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. При этом запрет не касался водителей грузовиков, дипломатов, а также тех, кто пересекает границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.



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Айрат Назипов