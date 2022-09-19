Эстония, Латвия, Литва и Польша вводят запрет на въезд россиян

С сегодняшнего дня Эстония, Латвия, Литва и Польша вводят запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза, сообщает «РИА Новости».

Напомним, главы министерств иностранных дел стран ЕС на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились о приостановке действия Соглашения об упрощении выдачи виз для россиян. Теперь их получение станет более длительным и дорогим.

Также там достигли договоренностb о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне. После этого Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, для которых цель посещения ЕС заключается в туризме, бизнесе, спорте или культуре.

Однако исключения готовы сделать для водителей грузовиков, дипломатов, а также для тех, кто пересекает границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

Фото: ru.wikipedia.org (Эстония — Таллин)

О том, что гражданам России запретят въезжать в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу? стало известно еще в начале сентября.

— Политическая воля Эстонии заключается в том, что с ночи 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС, — заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

Кроме того, обращаясь к россиянам, Рейнсалу заявил: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»

Также с 19 сентября действие соглашения между Швейцарией и Россией об упрощенном визовом режиме будет приостановлено между Швейцарией и Россией.



С 12 сентября Евросоюз полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года.

Теперь к гражданам России, собирающимся посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств. Так, ее стоимость вырастет с 35 до 80 евро, аппликанту потребуется предоставить расширенный список документов, а максимальное время рассмотрения запроса увеличится до 45 дней.

Кроме того, из специальной безвизовой программы, введенной в 2018 году на экспериментальной основе, Россию исключил Тайвань.



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Максим Кокунин