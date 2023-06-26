Работы на Голубых озерах в Казани завершены почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Работы по благоустройству Голубых озер в Казани — ТРК «Зеркала Татарстана», запланированные на 2023 год, завершены на 30%. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города по вопросам благоустройства Игорь Куляжев на «деловом понедельнике».

— На сегодня осуществлено устройство посевного газона, малые архитектурные формы пока изготавливаются. Их установка запланирована на август, — сказал он.

Игорь Куляжев напомнил, что в прошлом году провели реконструкцию Хрустального фонтана и благоустроили прилегающую к нему территорию. На базе существующей сети тропинок создадут маршруты для прогулок и лесотерапии.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на Голубых озерах для посетителей организуют зону для наблюдения за птицами и созерцания озера. На пешеходных тропах появятся навигационные таблички, которые помогут лучше ориентироваться по территории Голубых озер.



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Татьяна Демина