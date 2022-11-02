В Казани завершились работы по укреплению берегов Голубых озер

Фото: Комитет внешнего благоустройства

В Казани завершились работы по укреплению берегов Голубых озер. В рамках первого этапа благоустройства территории был обновлен деревянный мостик, а также вскоре завершится обустройство пешеходных троп из щебня и лиственницы. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Отмечается, что на территории возле озер уже готов каркас будущего амфитеатра, который станет зоной созерцания, и продолжается строительство сервисного центра.

Первый этап благоустройства начался с укрепления подпорной стенки, дна и откосов Хрустального водопада. Он выступает в роли перемычки, которая отделяет озеро от русла реки Казанки. Угрозу потери Большого Голубого озера из-за его слияния с рекой создавал выброс воды мощностью порядка 1,6 тысяч литров в секунду.

На участке также была сохранена растительность, рабочие убрали только аварийные деревья и инвазивный клен. В дальнейшем планируется высадить березу, ольху, черемуху, клен серебристый, шаровидную иву, спирею и другие деревья.

Для удобства жителей территорию Голубых озер оснастят навигацией, скамейками, столиками для пикника и урнами. Обязательной частью общественного пространства станет наружное освещение и видеонаблюдение.

Фото: Инна Серова

На прошлой неделе МУП «Водоканал» объявило тендер на строительство сетей водоснабжения к территории у Большого Голубого озера (экокластер «Зеркала Татарстана») по улице Лесной в Авиастроительном районе Казани. Начальная цена контракта — более 647 тысяч рублей.



Первый этап благоустройства на Голубых озерах по Стратегии развития Казанки планировалось завершить в ноябре текущего года. Напомним, концепцию создания туристского кластера «Зеркала Татарстана» бурно обсуждали в сентябре 2020-го. Тогда проект помощника президента республики Наталии Фишман-Бекмамбетовой только вышел в финал Всероссийского конкурса АСИ по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма, до победы в народном голосовании с 18 476 лайками ему оставалось чуть больше месяца.



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Максим Кокунин