Второй этап благоустройства на Голубых озерах в Казани планируют завершить в августе 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На Голубых озерах в Казани продолжается благоустройство, сейчас завершили работы по берегоукреплению, обустроили пешеходные тропы и создали экоцентр для проведения тематических мероприятий, сообщили в мэрии города. С результатом работ ознакомился мэр города Ильсур Метшин.



Работы по благоустройству ведутся в несколько этапов. На первом этапе укрепили подпорную стенку, дно и откосы Хрустального водопада. Он выступает в роли перемычки, которая отделяет Большое Голубое озеро от русла Казанки. Берега укрепили по предложению экологов — выброс воды мощностью порядка 1,6 тысячи литров в секунду создавал угрозу потери озера из-за его слияния с рекой.



Здесь сохранили существующую растительность, но убрали аварийные деревья и американский клен. Дополнительно высадили около 70 деревьев и более 900 кустарников. У Хрустального водопада установили и новый мостик — прежний был в аварийном состоянии. Напротив него создали амфитеатр в форме ступеней для сидения у воды.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вне территории заказника соорудили экоцентр площадью 36 кв. м. Здесь можно проводить тематические мероприятия, связанные с экопросвещением. При центре организовали зону для питания и общественные туалеты, установили столики и скамейки, обустроили велопарковку на шесть мест. Сделали пешеходные тропы из лиственницы: общая площадь настила превышает 770 кв. м, а площадь грунтовых дорожек составляет более 500 кв. м.

Второй этап благоустройства включает в себя установку малых архитектурных форм. Для посетителей организуют зону для наблюдения за птицами и созерцания озера. На пешеходных тропах появятся навигационные таблички, которые помогут лучше ориентироваться по территории Голубых озер. Работы должны завершить в августе этого года, указала руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июне экологи штрафовали отдыхающих на Голубых озерах, включая сапбордистов и дайвингистов. «Реальное время» писало о неоднозначном запрете, неоднозначном проекте и однозначных последствиях ухода с территории ООПТ «Голубые озера» ответственных «пользователей».

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Маргарита Головатенко