ЕС не готов принять Украину в свои ряды без реформы финансовой системы

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Французский министр-делегат, отвечающий за транспорт, бывший госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил, что ЕС без реформы финансовой системы, в нынешнем виде не готов принять Украину в свои ряды, учитывая ее аграрный потенциал и численность населения. Об этом сообщает ТАСС.

— Это будет не тот же самый [что сейчас] Евросоюз, который сможет принять Украину или страны Западных Балкан [в свой состав], — сказал он.

По его словам, «вступление в ЕС страны, которая насчитывает 40 млн жителей и является крупной сельскохозяйственной державой, очевидно, станет потрясением для бюджета [Евросоюза]». Бон также отметил, что странам добавится и необходимость вкладываться в восстановление Украины после завершения конфликта.

— Я уже не занимаюсь этим досье, поэтому я подхожу к вопросу с осторожностью. Но ранее были сказаны вполне ясные вещи: мы признали статус Украины в качестве кандидата на вступление в ЕС, то есть в свое время Украина присоединится к ЕС. И осенью будет встреча, на которой будет решаться вопрос о начале соответствующих переговоров, — добавил он.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В мае депутаты Европарламента (ЕП) поддержали резолюцию о продлении действия соглашения о беспошлинной торговле с Украиной еще на год. Предыдущее соглашение истекло 6 июня. Период продлили до 5 июня 2024 года. Большинством голосов (537) инициатива была одобрена, против были 42.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин