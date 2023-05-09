Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли ЕС и Украины еще на год

Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали резолюцию о продлении действия соглашения о беспошлинной торговле с Украиной еще на год, сообщает ТАСС.



Настоящее соглашение истекает 6 июня. Период предложили продлить до 5 июня 2024 года. Большинством голосов (537) инициатива была одобрена, против были 42.

На прошлой неделе послы 27 стран Евросоюза достигли принципиальной договоренности о продлении на год режима беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины. 28 апреля Еврокомиссия договорилась с пятью странами Восточной Европы об ограничении экспорта с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника и о предоставлении фермерам пострадавших от затоваривания зерном стран €100 млн помощи в обмен на отмену односторонних запретов на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.

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Маргарита Головатенко