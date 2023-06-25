В Татарстане нашли живым мужчину, пропавшего 20 июня во время поездки на рыбалку

В Татарстане нашли живым 23-летнего мужчину, который пропал в четверг недалеко от Набережных Челнов. Об этом сообщается на официальной странице организации «Лиза Алерт» в сети «ВКонтакте».

Напомним, мужчина уехал рыбачить в Мамадыш 20 июня и около 15:00 сообщил своей семье, что собирается домой. До дома он так и не добрался, а его машину нашли неподалеку от автограда. Автомобиль имел повреждения, а вот самого водителя в нем не оказалось.

В начале июня в Чувашии управляющий маломерным судном 1958 года рождения упал в воду и пропал после столкновения судна с баржей. Пассажирка лодки 1960 года рождения была спасена, но получила телесные повреждения.



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Максим Кокунин