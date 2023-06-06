На Волге в Чувашии управляющий лодкой пропал после столкновения судна с баржей
В Чувашии управляющий маломерным судном 1958 года рождения упал в воду и пропал после столкновения судна с баржей. Пассажирка лодки 1960 года рождения спасена, но получила телесные повреждения, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
Судно при пересечении судового хода попало между двух барж. Ведомство начало проверку по ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном по факту столкновения резиновой моторной лодки с составом из двух барж.
Проверку проводит Татарская транспортная прокуратура. При наличии оснований ведомство примет меры реагирования.
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