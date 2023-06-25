Новые учебники истории России будут содержать QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что новые учебники истории России будут содержать специальные QR-коды со ссылками, которые дадут возможность изучать, помимо основного материала, еще и подборки художественных и документальных фильмов по темам. Об этом сообщает ТАСС.

— В текст учебника мы включаем рекомендации по использованию дополнительных материалов, художественных и документальных фильмов, большой список литературы. Некоторые ссылки даются в форме QR-кодов, то есть в максимально простой и технологичной форме, — рассказал он, добавив, что так школьники и преподаватели также получат и дополнительный иллюстративный материал.

Отмечается, что в настоящее время учебники для 10 и 11 класса передаются в издательства. Они поступят в школы к 1 сентября. В материале для 11 класса будет отражен период от послевоенного восстановления до сегодняшних дней, а также главу, посвященную специальной военной операции на Украине. Учебник для 10 класса охватит события от начала Первой мировой войны до завершения Великой Отечественной.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В мае в Минпросвещения анонсировали выход обновленного учебника по обществознанию:

— Готовится сейчас новый учебник по обществознанию, будет разработан он в следующем году. Действующий учебник был, мягко скажем, либеральным, таким псевдолиберальным, сейчас мы делаем акцент на настоящие и непреходящие ценности общества, — отмечал министр просвещения Сергей Кравцов.

В конце апреля Кравцов также рассказывал, что в России подготовили новый учебник по истории с разделами о специальной военной операции для 11-го класса. Его разработкой занимались председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

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Максим Кокунин