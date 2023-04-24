В России подготовили новый учебник по истории с разделом про спецоперацию

Фото: Российское общество «Знание»/vk.com (скриншот трансляции)

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что новый учебник по истории с разделами о специальной военной операции для 11-го класса уже подготовлен. Об этом он заявил на марафоне «Знание».



По словам Кравцова, разработкой занимались председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов

Такой же учебник будет подготовлен и для десятых классов, подчеркнул министр.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что учебник истории с разделом про СВО будет доступен с 1 сентября для 10—11-х классов. Как сообщали в январе в пресс-службе министерства, планируется, что массово он будет использоваться в школах с 2024—2025 года.

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Айрат Назипов