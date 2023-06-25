Татарстан потратит на изготовление и поставку госнаград почти 8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Управление делами раиса Татарстана планирует заказать изготовление и поставку государственных наград республики. На них из регионального бюджета готовы потратить 7,78 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Планируется закупить 60 медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» с планкой, футляром и большой временной пристежкой. Стоимость одной единицы оценивается в 9 970 рублей.

В списке также 125 медалей «За доблестный труд» с футляром и большой временной пристежкой. Каждая из них стоит 8 750.

Приобрести планируется 25 медалей «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан». Стоимость одной штуки оценивается в 7,1 тысячи рублей.

В перечень также включены 125 комплектом из медали «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» и футляра с временной пристежкой стоимостью 7 980 рублей за единицу, по три нагрудных знака «Народный учитель», «Народный писатель» и «Народный поэт», а также четыре нагрудных знака «Народный артист» за 9,7 тысячи каждый. Закупаются также 125 больших временных пристежки для медали «За доблестный труд» — 480 рублей за штуку, и десять больших, золоченных, временных пристежек к ордену «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В проект контракта указано, что он — сделка, совершенная под отлагательным условием. По гражданскому законодательству России оплата работ по нему производится только при наличии лимита бюджетных обязательств у заказчика.

Напомним, в Татарстане намерены создать информационную систему для инициирования, формирования, согласования и принятия решений по награждению и поощрению наградами России и республики. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина