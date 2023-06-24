Дмитрий Медведев назвал вооруженный мятеж продуманной и спланированной операцией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал мятеж продуманной и спланированной операцией. Он считает, что ее цель — захват власти в стране.

— Мы не позволим событиям пойти по сценарию, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов, как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам, — передает его высказывания RT.

Он также назвал «брехней» спекуляции на тему невыполнения неких обязательств Минобороны и «ударов» по тылу.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В МИД России предостерегли западные страны «от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей». Как заявили в ведомстве, россияне не поддерживают попытку вооруженного мятежа. В министерстве подчеркнули, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение.



Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал попытку вооруженного мятежа «самым страшным преступлением». Он считает, что попытка раскачать общество в стране провалилась.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов