Сергей Нарышкин: «Попытка раскачать общество провалилась»

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал попытку вооруженного мятежа «самым страшным преступлением». Его заявление опубликовано в telegram-канале «Российское историческое общество».

— На текущий момент понятно, что попытка раскачать общество, пробудить в нем самые темные устремления, разжечь огонь братоубийственной Гражданской войны провалилась. Россияне продемонстрировали гражданскую зрелость, способность отличить правду от лжи, — подчеркнул Нарышкин.

Руководитель СВР добавил, что Россия продолжает самоотверженную борьбу «за свое будущее и за свой национальный суверенитет».

— Российское историческое общество призывает сограждан к единению вокруг Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина — гаранта Конституции, прав и свобод — и к поддержке нашей Армии, которая, невзирая ни на что, сдерживает натиск врага, — указывается в заявлении.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика всецело поддерживает президента России Владимира Путина. Он призвал объединиться вокруг главы государства и вместе противостоять тем, кто представляет угрозу стране и ее многонациональному народу.

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин обратился к жителям республики с просьбой объединиться вокруг президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что народ и руководство республики поддерживают решение главы государства по проведению специальной военной операции.

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Айрат Назипов