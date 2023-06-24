На пожаре в Казани спасли женщину с ребенком

Сегодня днем в квартире казанской многоэтажки по улице Чехова произошел пожар. Прибывшим на место пожарным удалось спасти женщину с ребенком с помощью дыхательных аппаратов. Самостоятельно из дома эвакуировались 25 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, возгорание происходило в квартире на третьем этаже 14-этажного жилого дома. В комнате загорелся телевизор. Пожарным потребовалось чуть больше получаса, чтобы полностью справиться с огнем.



В результате инцидента никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Казани на улице Чехова загорелась крыша жилого дома №8/2. Жильцов дома в тот же день эвакуировали, им предоставили временное жилье в одной из городских гостиниц. Некоторые отправились к родственникам и близким. Пострадавших не было.

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Айрат Назипов