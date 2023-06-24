В России официально разрешили призывать осужденных на службу по контракту

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет призывать на военную службу по контракту граждан с судимостью. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие документа не распространяется на тех, кто ранее был признан виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений, а также правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также призывать не смогут осужденных за тяжкие преступления на период мобилизации.

Заключить контракт осужденные могут только в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Также в период мобилизации или военного времени контракты смогут заключать ограниченно годные россияне.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет (с определенными исключениями) призывать на военную службу по мобилизации людей с непогашенной или неснятой судимостью. Закон также разрешает проходить в период мобилизации альтернативную гражданскую службу



Айрат Назипов