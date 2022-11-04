Президент России подписал закон о призыве по мобилизации людей с непогашенной судимостью

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет (с определенными исключениями) призывать на военную службу по мобилизации людей с непогашенной или неснятой судимостью. Закон также разрешает проходить в период мобилизации альтернативную гражданскую службу.

Так, согласно тексту документа, призыву на военную службу не подлежат граждане с непогашенной или неснятой судимостью за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также по ряду других статей Уголовного кодекса.

К таким относятся преступления, связанные с терроризмом (205—205.5 УК РФ), захват заложников (206 УК РФ), организация незаконного вооруженного формирования (208 УК РФ), угон или захват воздушного или водного судна, железнодорожного транспорта (211 УК РФ), незаконный оборот и хищение ядерных материалов и радиоактивных веществ (220, 221 УК РФ), государственная измена, шпионаж, преступления против власти (275, 275.1, 278—280 УК РФ), преступления, связанные с экстремистской деятельностью (282.1—282.3 УК РФ), акты международного терроризма (360, 361 УК РФ).

Также в подписанном президентом законе вводится разрешение на прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Так, граждане, проходящие АГС в качестве гражданского персонала в воинских частях, продолжают ее проходить. Те, кто проходит АГС в других государственных или муниципальных организациях, могут быть направлены в воинские части в качестве гражданского персонала.

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Артем Гафаров