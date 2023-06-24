В Москве отменили все массовые мероприятия

В Москве отменили все массовые мероприятия. Все из-за введенного в городе режима контртеррористической операции, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему, — написал он.



В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области был введен режим контртеррористической операции. Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия. На дорогах ввели дополнительный контроль.



Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту России Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа. В ближайшее время президент России Владимир Путин выступит с официальным обращением.

Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер». В ведомстве отметили, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Полный текст обращения — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов