За неделю в Татарстане подорожали яблоки, хлеб и рис

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 13 по 19 июня подорожали яблоки, хлеб, рис и некоторые другие продукты питания. После нескольких недель снижения выросли средние цены на свежие огурцы — на 0,64%, до 98,72 рубля за килограмм.

Заметнее всего за неделю в Татарстане подорожала морковь — на 9,92%. Средняя цена на 19 июня составила 57,76 рубля за один килограмм.

На другие продукты питания динамика роста цен с 13 по 19 июня сложилась следующим образом:

яблоки — на 2,3%, до 100,5 руб./кг;

ржаной, ржано-пшеничный хлеб — на 1,2%, до 59,33 руб./кг;

фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,51%, до 467,58 руб./кг;

шлифованный рис — на 1,05%, до 93,02 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в Татарстане выросли средние цены на кур (кроме куриных окорочков), мясные консервы для детского питания, мороженую неразделанную рыбу, куриные яйца и сахар-песок. Минимально подорожали макароны из пшеничной муки высшего сорта, говядина, баранина и свинина (кроме бескостного мяса), полукопченая и вареная колбаса, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, сметана, печенье, следует из данных Татарстанстата.

Помимо моркови, из «борщевого набора» за неделю в республике подорожали столовая свекла и картофель. Средние цены выросли на 8,25% и 8,06% соответственно.

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Татьяна Демина