В Татарстане за неделю подорожала большая часть овощей «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 13 по 19 июля зафиксировали рост средних цен на большую часть продуктов, входящих в так называемый борщевой набор. Подорожала за неделю морковь, столовая свекла и картофель.

Заметнее всего из овощей «борщевого набора» выросла средняя цена моркови — на 9,92%. На 19 июня она составила 57,76 рубля за один килограмм.

На 8,25% за неделю подорожала столовая свекла, до 46,68 руб./кг. Средняя цена картофеля выросла на 8,06%, до 34,23 руб./кг, подсчитали в Татарстанстате.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Свежая белокочанная капуста в республике за семь дней подешевела на 2,08%, до 54,43 руб./кг. Средняя цена репчатого лука опустилась на 1,35%, до 63,52 рубля за килограмм.

Напомним, за предыдущую неделю — с 5 по 13 июня — в республике также подорожали три овоща из «борщевого набора». Средняя цена столовой свеклы поднялась на 7,34%, моркови — на 6,09%, а картофеля — на 4,93%.

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Татьяна Демина