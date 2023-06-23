Алексей Песошин: работа с населением по пожарной безопасности должна быть системной

Важно проводить системную работу с населением по пожарной безопасности, рассказал на республиканском совещании в Доме правительства республики премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В республике на прошлой неделе произошло два крупных пожара: 14 июня в Казани сгорела крыша пятиэтажного жилого дома по ул. Чехова, 18 июня в д. Саитово Тукаевского района при пожаре в частном доме погибли семь человек, в том числе четверо детей. На совещании 19 июня была поставлена задача усилить меры пожарной безопасности.

— С учетом повышенной опасности пожаров в жилом фонде еще раз обращаю внимание всех ответственных лиц на необходимость усиления адресной профилактической работы с многодетными семьями, семьями, находящимися в социально опасном положении, а также одиноко проживающими гражданами пожилого возраста, — сказал Песошин.

По его словам, особое внимание следует уделить наличию и исправности пожарных извещателей, состоянию газового, электрического и печного оборудования.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко, видео: пресс-служба раиса Татарстана/Марат Хусаинов