Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах пожара в Татарстане, в котором погибли семь человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования уголовного дела о пожаре, в результате которого погибли семь человек в Татарстане, сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела о пожаре и установленных обстоятельствах.

В воскресенье в частном доме в селе Саитово Тукаевского района Татарстана произошел сильный пожар, на котором погибли семь человек, четверо из них — дети. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту пожара.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

СУ СК России по республике возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Илина Хакимова