В Татарстане вновь ожидается гроза и сильный ветер
В субботу, 24 июня, в Татарстане ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Гроза в Татарстане ожидается завтра местами днем и вечером. Порывы юго-восточного ветра могут усиливаться до 15—17 м/с.
Также в субботу днем и вечером местами возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до +23 градусов.
Напомним, гроза и сильный ветер прогнозировались на вторую половину дня и вечер четверга, 22 июня. Они наблюдались местами.
Дожди в Татарстане прогнозируют до конца текущей недели. Температуры воздуха днем будут достигать +24 градусов. Ночью они могут опускаться до +4°С.
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