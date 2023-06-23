Новости общества

14:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане вновь ожидается гроза и сильный ветер

14:07, 23.06.2023
В Татарстане вновь ожидается гроза и сильный ветер
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В субботу, 24 июня, в Татарстане ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Гроза в Татарстане ожидается завтра местами днем и вечером. Порывы юго-восточного ветра могут усиливаться до 15—17 м/с.

Также в субботу днем и вечером местами возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до +23 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, гроза и сильный ветер прогнозировались на вторую половину дня и вечер четверга, 22 июня. Они наблюдались местами.

Дожди в Татарстане прогнозируют до конца текущей недели. Температуры воздуха днем будут достигать +24 градусов. Ночью они могут опускаться до +4°С.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также