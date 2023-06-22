Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане во второй половине дня и вечером в четверг, 22 июня, ухудшится погода. Гидрометцентр республики прогнозирует грозу и сильный ветер.

Порывы ветра могут кратковременно усиливаться до 15-17 м/с. Гроза возможна местами.

По данным Гидрометцентра Татарстана, сегодня ожидается небольшой кратковременный дождь. Температуры воздуха не превысят +13—18 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дожди в Татарстане прогнозируют до конца текущей недели. Температуры воздуха днем будут достигать +24 градусов. Ночью они могут опускаться до +4°С.



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Татьяна Демина