В школах Казани последние звонки состоятся с 22 по 25 мая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Последние звонки в школах столицы Татарстана состоятся с 22 по 25 мая. Однако каждое учебное заведение самостоятельно определит дату его проведения. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Уточняется, что общегородского мероприятия, посвященного последнему звонку, не будет, так как от его проведения отказались еще несколько лет назад.

Что касается мер безопасности, то на время проведения последних звонков они будут проводиться в повышенном режиме. Так, в каждом учреждении образования будут дежурить сотрудники полиции.

В начале этой недели Министерство образования и науки Татарстана сообщило, что проведение выпускных вечеров с соблюдением мер по обеспечению безопасности рекомендуется не ранее 23 июня. Что же касается последних звонков, то, как отметили в ведомстве, в этом году данное мероприятие планируется провести преимущественно в период с 22 по 23 мая.

Отметим, что в Год педагога и наставника школьная выпускная кампания начнется с онлайн-эфира, который пройдет 20 мая. Подключиться к нему смогут все российские школы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в 2019 году в Казани вместо городского праздника по случаю последнего звонка 26 июня провели большой выпускной вечер. Решение приняли для того, чтобы не сбивать выпускников с рабочего ритма перед экзаменами.



В пандемийный 2020 год для школьников столицы Татарстана последний звонок прозвенел 30 мая в онлайн-формате. Тогда сообщалось, что для проведения онлайн-линейки каждая школа сама придумала сценарий праздника и определила удобную интернет-платформу.

Два года назад общегородской последний звонок не проводился, однако из-за трагедии в гимназии №175 празднования в школах не отменялись. 29 июня на территории стадиона «Ак Барс Арена» прошел общегородской школьный выпускной.



В прошлом году в Казани последний звонок состоялся 24 мая.



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Максим Кокунин