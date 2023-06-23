В России предложили запретить цветные пластиковые бутылки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России в 2024 году планируют запретить цветные пластиковые бутылки для напитков — именно такую тару сложно раздельно собрать и отправить на переработку, сообщают «Известия» со ссылкой на документы Российского экологического оператора.



В Минпромторге согласны, что такие ПЭТ — рекламный ход, а не производственная необходимость. В ведомстве предлагают запретить и другие виды упаковки, например, тару с этикеткой из ПВХ и упаковку, для которой использовались нерастворимые клеи. Однако ограничения необходимо вводить плавно.

Согласно документам РЭО, в 2024 году в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, а к 2030-му их число планируют довести до 20 видов. Ограничение цветной пластиковой тары — первый этап, с которого предлагает начать оператор. Речь идет о цветах, отличных от традиционных (белого, прозрачно голубого, зеленого и коричневого): это желтый, красный, розовый и другие цвета.

В конце марта Минпромторг России призвал запретить импорт одноразовой пластиковой посуды в РФ и рассмотреть возможность ограничения ее производства в стране. С рынка могут исчезнуть ватные палочки, одноразовая посуда, контейнеры, стаканчики, пакеты и другие изделия из пластика. Всего в списке 28 товаров, которые предлагают заменить биоразлагаемыми аналогами, изделиями из стекла, бумаги и дерева.

В апреле Кабмин России предложил обязать производителей утилизировать 100% упаковки с января 2027 года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко