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«Известия»: в России планируют запретить импорт товаров из пластика

09:16, 21.03.2023 1
«Известия»: в России планируют запретить импорт товаров из пластика
Фото: pxhere.com

Минпромторг России запретить импорт одноразовой пластиковой посуды в Россию и рассмотреть возможность ограничения ее производства в стране, сообщают «Известия».

С рынка могут исчезнуть ватные палочки, одноразовая посуда, контейнеры, стаканчики, пакеты и другие изделия из пластика. Всего в списке 28 товаров, которые предлагают заменить биоразлагаемыми аналогами, изделиями из стекла, бумаги и дерева.

В Минсельхозе пояснили, что рассматривать вопрос об ограничении использования отдельных видов упаковки будет можно после проведения анализа ее альтернативных видов, которые должны соответствовать требованиям безопасности для пищевой продукции в период сроков годности, а еще объемам потребления промышленностью.

Фото: pxhere.com

Перед праздником 8 Марта экологи призывали россиян отказаться от пластиковой упаковки букетов или не покупать букеты вовсе. Пластиковой упаковке есть альтернативы — бумажная упаковка, которую можно переработать. Если граждане станут пользоваться таким вариантом, объемы захоронения неперерабатываемых отходов значительно снизятся, указывали экологи.

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Маргарита Головатенко
ОбществоПромышленность

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 мар
    бред. давайте леса вырубим на бумагу чем думают эти? невыйдет запрещать уэтих невыйдета пластик надо собирать на переработку!а эколгов которые предлгают бумагу вмсето платика надо гнать ! они не экологи они это ну нецензурно только про них можно! бумагойрешили ну вот же ...
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