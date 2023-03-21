«Известия»: в России планируют запретить импорт товаров из пластика
Минпромторг России запретить импорт одноразовой пластиковой посуды в Россию и рассмотреть возможность ограничения ее производства в стране, сообщают «Известия».
С рынка могут исчезнуть ватные палочки, одноразовая посуда, контейнеры, стаканчики, пакеты и другие изделия из пластика. Всего в списке 28 товаров, которые предлагают заменить биоразлагаемыми аналогами, изделиями из стекла, бумаги и дерева.
В Минсельхозе пояснили, что рассматривать вопрос об ограничении использования отдельных видов упаковки будет можно после проведения анализа ее альтернативных видов, которые должны соответствовать требованиям безопасности для пищевой продукции в период сроков годности, а еще объемам потребления промышленностью.
Перед праздником 8 Марта экологи призывали россиян отказаться от пластиковой упаковки букетов или не покупать букеты вовсе. Пластиковой упаковке есть альтернативы — бумажная упаковка, которую можно переработать. Если граждане станут пользоваться таким вариантом, объемы захоронения неперерабатываемых отходов значительно снизятся, указывали экологи.
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