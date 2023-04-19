Правительство России хочет обязать производителей утилизировать всю упаковку

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Кабмин России предложил обязать производителей утилизировать 100% упаковки с января 2027 года. Такое заявление сделала вице-премьер Виктория Абрамченко.

— Мы предложили прямо в законе установить обязанность по утилизации всего объема выпущенной упаковки с 1 января 2027 года и ввели требования к утилизаторам, — цитирует ее ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В конце марта Минпромторг России призвал запретить импорт одноразовой пластиковой посуды в РФ и рассмотреть возможность ограничения ее производства в стране. С рынка могут исчезнуть ватные палочки, одноразовая посуда, контейнеры, стаканчики, пакеты и другие изделия из пластика. Всего в списке 28 товаров, которые предлагают заменить биоразлагаемыми аналогами, изделиями из стекла, бумаги и дерева.

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Айрат Назипов