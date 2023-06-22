Минниханов доложил Мишустину, что стройка цеха для Ту-214 на казанском авиазаводе находится под его контролем

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил строящийся цех агрегатно-сборочного производства Ту-214 на Казанском авиационном заводе. Как сообщает пресс-служба раиса Татарстана, Рустам Минниханов доложил, что стройка находится под его личным особым контролем.



В новом комплексе можно будет строить 20 самолетов в год. Как считает Минниханов, это самое масштабное строительство в авиаотрасли страны. Площадь ангара составляет 30,7 тысячи квадратных метров.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Председатель правительства России Михаил Мишустин в сопровождении раиса Татарстана Рустама Минниханова посетил цеха казанского авиационного завода. Ему рассказали о процессе сборки Ту-160. В частности, продемонстрировали пункт по сварке узла поворота. Также Мишустину показали процесс переоснащения предприятия.



Сегодня Мишустин прилетел в Казань. Он должен провести совещание по развитию отрасли и двухстороннюю встречу с Рустамом Миннихановым. Они уже возложили цветы к Вечному огню в парке Победы.



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Айрат Назипов