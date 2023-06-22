Госпрограмма «Цифровой Татарстан» продлена на год

Фото: realnoevremya.ruДинар Фатыхов (архив)

Республиканскую государственную программу «Цифровой Татарстан» продлили на один год, до 2026-го включительно. Изменения закреплены постановлением Кабмина республики от 22 июня 2023 года.

К реализации программы «Цифровой Татарстан» приступили в 2022 году. В прошлом году ее также продлевали на год, до 2025-го.



На 2026 год запланировано финансирование программы в размере 4,055 млрд рублей. Аналогичную сумму предусмотрели и на 2025-й. В этом году направят 4,002 млрд, а в следующем — 4,013 млрд рублей.

Общий объем финансирования программы увеличен до 22,4 млрд рублей. Из этой суммы 22,288 млрд рублей — средства бюджета Татарстана. Из федеральной казны республика намерена привлечь 158 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru Динар Фатыхов (архив)

Постановление о госпрограмме «Цифровой Татарстан» Кабмин республики утвердил в октябре 2021 года. Изначально она рассчитывалась до 2024-го.

Результатом госпрограммы должны стать эффективная работа десятка информационных систем, от ЖКХ до музеев, покрытие мобильной связью 5G крупнейших городов республики, планшеты для экстренных служб и 100%-ная возможность дистанционного обучения во всех школах. Помешать ее реализации может недостаток ИТ-кадров, самих ИТ-компаний, которых менее 3% на всю республику, малый объем инвестиций в сферу информационных технологий и даже тот факт, что пятая часть всех татарстанских домохозяйств до сих пор подключается к интернету по телефонному медному проводу, а не по оптоволокну.



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Татьяна Демина