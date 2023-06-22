В Казани обязали снимать на камеру процесс размещения извещений о сносе незаконных объектов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Исполком Казани принял решение обязать снимать на фото или видеосъемку процесс размещения извещений о демонтаже незаконных объектов. Соответствующий документ опубликован в сборнике документов мэрии.

— При размещении извещений с требованием о проведении добровольного демонтажа на самовольных (незаконных) объектах осуществляется фотосъемка и (или) видеозапись. Фотосъемка и (или) видеофиксация могут проводиться посредством использования фотоаппаратов, видеокамер, а также мобильных устройств (телефоны, смартфоны, планшеты), — говорится в тексте документа.

Оборудование должно иметь техническую возможность отображения на фотоснимках и видеозаписи текущей даты съемки и времени.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Об этой инициативе казанских чиновников «Реальное время» писало еще в конце мая. Документ проходил антикоррупционную экспертизу.

В Казани регулярно демонтируют самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества. По последним данным, в столице Татарстана планируют снести еще семь самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В списке оказались шесть торговых объектов и один автофургон по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №75.



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Айрат Назипов