В Казани снесут шесть торговых объектов и автофургон
В Казани планируют снести еще семь самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В списке оказались шесть торговых объектов и один автофургон по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №75.
По распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани демонтировать должны торговые объекты по следующим адресам:
- ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №14;
- ул. Техническая, вблизи дома №120в;
- ул. Девятаева, вблизи дома №1;
- ул.2-я Азинская, вблизи дома №17;
- ул. Абсалямова, вблизи дома №25;
- проспект Победы, вблизи дома №21.
Владельцев перечисленных объектов властям установить не удалось. Однако собственникам поручено убрать их до 26 июня.
Если требования о демонтаже не будут выполнены до этого срока, объекты снесут в принудительном порядке. После этого их перенесут на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.
Напомним, неделю назад в списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу попали голубятни, бытовки, шлагбаумы и торговый павильон. В перечне также была будка охраны по проспекту Ямашева, вблизи дома №85.
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