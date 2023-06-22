В Казани снесут шесть торговых объектов и автофургон

В Казани планируют снести еще семь самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В списке оказались шесть торговых объектов и один автофургон по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №75.

По распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани демонтировать должны торговые объекты по следующим адресам:



ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №14;

ул. Техническая, вблизи дома №120в;

ул. Девятаева, вблизи дома №1;

ул.2-я Азинская, вблизи дома №17;

ул. Абсалямова, вблизи дома №25;

проспект Победы, вблизи дома №21.

Владельцев перечисленных объектов властям установить не удалось. Однако собственникам поручено убрать их до 26 июня.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин(архив)

Если требования о демонтаже не будут выполнены до этого срока, объекты снесут в принудительном порядке. После этого их перенесут на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Напомним, неделю назад в списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу попали голубятни, бытовки, шлагбаумы и торговый павильон. В перечне также была будка охраны по проспекту Ямашева, вблизи дома №85.



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Татьяна Демина