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В Казани снесут шесть торговых объектов и автофургон

09:59, 22.06.2023
В Казани снесут шесть торговых объектов и автофургон
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин(архив)

В Казани планируют снести еще семь самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В списке оказались шесть торговых объектов и один автофургон по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №75.

По распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани демонтировать должны торговые объекты по следующим адресам:

  • ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №14;
  • ул. Техническая, вблизи дома №120в;
  • ул. Девятаева, вблизи дома №1;
  • ул.2-я Азинская, вблизи дома №17;
  • ул. Абсалямова, вблизи дома №25;
  • проспект Победы, вблизи дома №21.

Владельцев перечисленных объектов властям установить не удалось. Однако собственникам поручено убрать их до 26 июня.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин(архив)

Если требования о демонтаже не будут выполнены до этого срока, объекты снесут в принудительном порядке. После этого их перенесут на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Напомним, неделю назад в списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу попали голубятни, бытовки, шлагбаумы и торговый павильон. В перечне также была будка охраны по проспекту Ямашева, вблизи дома №85.

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Татьяна Демина
ОбществоБизнес Татарстан

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