В Набережных Челнах два годовалых малыша получили ожоги глаз из-за чистящего средства
Помощь врачей-офтальмологов понадобилась сразу двум годовалым малышам в Набережных Челнах. Они случайно брызнули себе в лицо чистящим средством для плит «Азелит», рассказали в КДМЦ.
Дети получили ожог роговицы и слизистой глаз. Одному из них потребовалось стационарное лечение.
Как отмечают врачи, таких случаев они наблюдают все больше. Дети получают ожоги кожи лица, в том числе век, роговицы конъюнктивы. Подобные травмы не всегда ограничиваются амбулаторным лечением, некоторым малышам требуется госпитализация, добавили в КДМЦ.
Напомним, в РКБ спасли глаз ветеринару из Аксубаевского района Татарстана. Животное рогом проткнуло мужчине пространство под глазом. В отделении челюстно-лицевой хирургии мужчине сделали реконструкцию титановой сеткой и через некоторое время выписали.
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