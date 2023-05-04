В РКБ спасли глаз ветеринару — его рогом боднула корова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ветеринар из Аксубаевского района Татарстана поступил в РКБ после инцидента с коровой. Еще в марте животное рогом проткнуло мужчине пространство под глазом. С травмой лица его доставили в ЦРБ.

В районном центре мужчине наложили швы, а после отвезли в офтальмологическую больницу. Выяснилось, что глаз ветеринара не пострадал, и его отпустили домой. Но через некоторое время пострадавший заметил, что у него двоится в глазах, и снова обратился к местным врачам.

В ЦРБ диагностировали у татарстанца перелом нижней стенки орбиты глаза. Его тут же направили в РКБ. В отделении челюстно-лицевой хирургии мужчине сделали реконструкцию титановой сеткой и через некоторое время выписали.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Месяц назад в этой больнице вылечили женщину, которая получила ожоги во время массажа в Казани. Во время процедуры мастер накрыла руки клиентки одеялом, облила спиртом и подожгла. Огонь перекинулся на лицо, грудь и плечи женщины. Пострадавшую доставили в РКБ, в течение двух недель до излечения ей обрабатывали и перевязывали раны.



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Айрат Назипов