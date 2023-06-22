Гендиректор издательства МИФ: «Young Adult — это сейчас самый растущий на рынке сегмент»

Фото: Дмитрий Утробин/фото предоставлено realnoevremya.ru Дмитрием Утробиным

Издательству МИФ в июне этого года исполнилось 18 лет. «Реальное время» поговорило с его генеральным директором Дмитрием Утробиным и узнало, что происходит с книжной индустрией в 2023 году, а также что читает современная молодежь.

— Для меня современная молодежь — это очень читающее поколение. Я с огромным энтузиазмом смотрю на то, что сейчас происходит на рынке. Этим ребятам всего двадцать, впереди у них много лет и возможность познакомиться с огромным количеством интересных книг, — поделился своим мнением гендиректор издательства.

Издательство недавно начало выпускать классическую литературу в категории Young Adult. Дмитрий Утробин подчеркнул, что на рынке этот сегмент сейчас самый растущий.

«Евгений Онегин» Александра Пушкина от издательства МИФ в традиционном оформлении и с обложкой, сделанной современными художниками. Фото: предоставлено realnoevremya.ru издательством МИФ

— Лет десять назад на одной из панельных дискуссий в Сколково мы обсуждали, что будет с современными подростками, как они будут себя вести, что будет для них интересно и важно. Тогда очень много говорили о том, что, возможно, наши дети совсем не будут читать, потому что они целиком ушли в гаджеты, — вспоминает гендиректор издательства.

Однако тогда же прозвучала и противоположная мысль о том, что это поколение, наоборот, будет одним из самых читающих, потому что социальная разобщенность станет для подростков одной из главных проблем.

— В этот момент книга может стать тем артефактом, с помощью которого будет проще устанавливать социальный контакт. «Я читаю такую книгу и ты читаешь такую книгу. Мы с тобой из одной социальной группы. Если мне нравится такая книга, нравится ли такая книга тебе?».



Утробин также обратил внимание и на растущую популярность совместных чтений, читательских клубов и встреч с писателями и авторами. Он рассказал и о важности попадания в культурный код, визуальные и смысловые референсы, которые близки читателю, чтобы человек, смотря на книгу, смог без проблем считать сигнал — «да, я свой, я говорю с тобой на одном языке, тот текст и идеи, что внутри меня, могут быть тебе близки».



Издательство попробовало сделать серию классики как с традиционным оформлением, так и в оформлении современных художников, например, «Евгений Онегин» Пушкина или «Преступление и наказание» Достоевского.

— Мы уже сейчас на цифрах видим разрыв в продажах, который существует между более классическим оформлением и молодежным. Этот разрыв в десять раз, — подчеркивает Утробин.

Полный текст интервью с генеральным директором издательства МИФ Дмитрием Утробиным — читайте в нашем материале.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова